Educare la comunità al rispetto del territorio

Un folto pubblico folto ha seguito con interesse l'incontro pubblico sula cura delcon l'intervento del dott.Per l'occasione, hanno preso parte:assistente del Governatore Rotary Distretto 2120;, segretario Rotary Canosa e il presidenteper gli onori di casa e la presentazione del tema della serata: "La tutela dell'ambiente naturale è uno dei problemi più drammatici del nostro tempo..- Ha esordito così ilche prosegue - "Non esiste una visione dell'ambiente come realtà staccata dall'uomo, né l'uomo, viceversa, può fare a meno del mondo naturale. Fatica di vivere, sentimenti, emozioni, sono anch'essi parte di quel cosmo di cui noi costituiamo una piccolissima unità. L'uomo moderno, grazie alle conoscenze scientifiche, ha abbondonato molte paure e timori ma il suo rapporto con la natura ha perso ogni rispetto tanto che laDobbiamo guardare con interesse ed attenzione ciò che ci sta attorno. Dal guardare nasce l'osservazione che è il nostro modo personale di cogliere gli aspetti della realtà che ci circonda e di penetrarne il significato., presidente del Rotary Internazionale 2018/19 ha espresso la sua visione per il futuro della nostra organizzazione, esortando i nuovi leader ad impegnarsi per un futuro sostenibile ed essere d'ispirazione per i Rotariani e il pubblico in generale. Il Rotary si pone come obiettivo quello die lo fa attraverso attività a contatto con la natura. Non dobbiamo dimenticare che l'ambiente è un sistema limitato e finito, motivo per cui bisogna rispettare i processi ciclici della natura, ed il Rotary s'impegna nel cercare di far comprendere quali sono i rischi per il futuro se non si è attenti all'inquinamento, al risparmio delle risorse, come energia, acqua e alberi e al riutilizzo di quanto prodotto dall'economia circolare.- Il presidenteconclude auspicando che:Dobbiamo credere in un mondo dove tutti i popoli, insieme, devono promuovere cambiamenti positivi ma duraturi sia nelle comunità vicine, che in quelle lontane soprattutto in ognuno di noi."Ha fatto seguito l'intervento deldott.l'ospite dell'incontropubblico sulche ha parlato delle attività di istituto, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22/1/1999 n.6, così come modificata dalla Legge Regionale 4/10/2006 n.27, denominata legge istitutiva. ARPA Puglia è preposta all'esercizio dicome individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.cura, come sancito dall'art. 4 comma i) della LR 27/06, le attività diper l'intero territorio regionale in collaborazione con il Sistema Regionale INFEA e le Università e, in particolare, si occupa di realizzare laboratori dedicati alla sostenibilità ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia che ne facciano richiesta. Tra itramite l'vi è il contributo all'aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle ricerche sulleIn particolare, cura le attività di epidemiologia ambientale, statistica, elaborazione dati, e tutti gli aspetti di integrazione ambiente e salute. Esegue controlli sugli(impianti chimici e petrolchimici, inceneritori, discariche) e allestimento di sistemi di sorveglianza. Tra i compiti dell'vi sono: il supporto inper conto della Regione Puglia e degli enti locali, per le proprie competenze, come ilinoltre di valutare la qualità dell'aria, di supportare i processi decisionali a livello locale e regionale nella gestione della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di strumenti specifici, quali ad esempio la modellistica e lo studio degli scenari possibili. L'attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale.Il tema del prossimo incontro pubblico è, nell'ambito del programmache si terrà alledipresso ilin via J. F. Kennedy, n. 14, acon la partecipazione delin veste di relatore.Foto a cura di