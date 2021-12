D’ora in poi sarete il Gruppo Amici di Nonno Libero

Un pomeriggio di emozioni e sorrisi perche ieri ha incontratograzie alla sua verve e simpatia per un ruolo molto amato dal pubblico di tutte le età, giovani e meno giovani. "Bellissimo incontro e, a tratti, veramente commovente. I ragazzi del Gruppo Amici non credevano ai loro occhi. – Hanno dichiarato-:Ilsi è commosso guardando i ragazzi e i volontari che li accompagnavano: "E' stato veramente un incontro da non dimenticare! Grazie Lino per la disponibilità e la tua grande umanità." Mentre,Martini, divenuto famoso come, è statodella serie televisiva italiana ", interpretato "alla grande" da"E' il modello di nonno che ogni nipote vorrebbe avere, in quanto nonostante la suaè sempre pronto ad aiutare la sua famiglia" Ormai, allargata in tutta l'Italia, dal nord al sud, alla Puglia e a Canosa in particolar modo, grazie al rè conosciuto e ben voluto da tre generazioni.