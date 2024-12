Cresce l’interesse degli italiani per l’oleoturismo

Nel 2023 in Italia sono stati 9,6 milioni i turisti che hanno svolto negli ultimi tre anni un viaggio con pernottamento avendo come motivazione primaria l'enogastronomia, con una crescita del +37% rispetto al 2016. In questo contesto positivo sta crescendo l'interesse verso experience dedicate all'olio: quasi due terzi dei turisti italiani (64%), infatti, è interessato a seguire un percorso suggerito a tema olio in autonomia; un dato che mostra come l'appresenti una grande e ulteriore opportunità di sviluppo per le aziende olivicole italiane e dei territori. Si tratta di una risorsa importante che sarà ampiamente approfondita durante, la nuova fiera internazionale B2B organizzata da Senaf e sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall'Associazione Nazionale Città dell'OIio, che si terrà dal 30 gennaio all'1 febbraio 2025 presso la Fiera del Levante a Bari.Durante, infatti, si terranno numerosi momenti di approfondimento sull'oleoturismo dedicati ai professionisti del settore, per guidare le aziende nello sviluppo di progetti sul tema. Attraverso sessioni pratiche e coinvolgenti, esperti del settore illumineranno i partecipanti sulle modalità per implementare il turismo dell'olio nelle proprie aziende o nei territori. Inoltre, saranno forniti strumenti concreti per valorizzare l'offerta e potenziare la capacità di attrarre e coinvolgere i turisti italiani ed esteri."Accanto agli strumenti normativi, come la legge regionale 24/2022 che è dedicata alla "Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine d'oliva" - ricorda l'assessore regionale all'Agricoltura,- c'è una sinergia di intenti fondamentale tra tutti gli attori coinvolti orientata alla valorizzazione dei percorsi dedicati all'oleoturismo sull'intero territorio pugliese. Le ricerche e gli studi che saranno illustrati dagli specialisti del settore durante EVOLIO Expo, permetteranno a tutte le componenti della filiera olivicola, che parteciperanno alla manifestazione in Fiera del Levante, di pianificare azioni orientate alla diversificazione delle attività agricole e, nello specifico, del comparto olivicolo. Si tratta di una leva fondamentale di sviluppo per le imprese nella creazione, attraverso attività di oleoturismo, del reddito integrativo delle imprese rurali"."La Puglia è il cuore pulsante del settore olivicolo italiano, con quasi il 50% della produzione nazionale di olio d'oliva. Eventi come EVOLIO Expo - sottolinea l'assessore regionale al Turismo,- rappresentano un'opportunità preziosa per valorizzare i nostri produttori locali e le eccellenze del nostro territorio. Sostenere queste iniziative significa promuovere la qualità e l'identità unica del nostro olio extravergine, rafforzando la filiera olivicola pugliese e creando nuove occasioni di incontro tra imprese locali e consumatori. Puntiamo a far conoscere sempre di più il valore del nostro patrimonio enogastronomico e a costruire esperienze autentiche per turisti, visitatori e residenti all'interno dei nostri frantoi, nella ristorazione, nei ricevimenti e nella cucina quotidiana. Attività in grado di unire la tradizione pugliese alla scoperta di un prodotto di altissima qualità grazie alla collaborazione tra istituzioni regionali, comunità locali e operatori privati"."La Puglia rappresenta oltre il 50% di produzione dell'olio italiano. Per tanto questo settore rappresenta una nostra eccellenza, oltre a un patrimonio di eccezionale valore. La creazione di una fiera "BtoB" dedicata è certamente un'azione strategica. Con la Regione Puglia – ha sottolineato, presidente di Nuova Fiera del Levante - in soli 8 mesi, abbiamo lanciato questo progetto, affidando l'organizzazione a primarie aziende italiane, esperte del settore. Per Evolio EXPO, in Fiera del Levante, arriveranno i più grandi produttori dell'olio italiano e un numero importante di attori della grande distribuzione organizzata e dell'Horeca, con un parterre di rilievo. Saranno presenti a Bari per conoscere e parlare di olio. Il compito di Nuova Fiera del Levante è proprio questo: impegnarsi e mettersi a disposizione delle aziende per poter valorizzare un'eccellenza, in questo caso una delle più importanti, l'olio".Ma per attuare una strategia corretta sull'oleoturismo, è importante per le aziende conoscere le abitudini e i desideri dei turisti e dei consumatori. Secondo, i viaggiatori italiani apprezzano in particolare la possibilità di acquistare olio a prezzi interessanti (72%), di degustarlo durante le visite guidate in abbinamento a prodotti e cibi del luogo (70%) o assistere al processo produttivo (66%). Inoltre, i turisti sono sempre più esigenti e cercano esperienze che non solo li coinvolgano, ma che trasmettano i valori e l'identità del territorio. Per questo, sei turisti italiani su dieci desiderano abbinare la degustazione dell'olio durante cene negli uliveti a lume di candela, mentre il 54% è interessato a partecipare attivamente alla raccolta delle olive o alla produzione del proprio olio.Le aziende olivicole diventano così il centro di un ecosistema virtuoso per la crescita dell'intero settore. Oltre al macro-tema dell'o leoturismo, EVOLIO Expo approfondirà anche altri due argomenti di grande interesse per il comparto grazie alla presenza di stakeholder di fama internazionale, docenti universitari e relatori di alto profilo: Olio, ambiente, paesaggio ed identità; Olio e salute. L'olio evo, farmaco naturale per una sana alimentazione ed una buona comunicazione.Un percorso tematico per promuovere la cultura dell'olio, che fa parte di un progetto più ampio nato per favorire occasioni di scambio tra produttori e acquirenti dei principali Paesi importatori e consumatori di olio d'oliva grazie alla presenza di numerosi buyer esteri.Una manifestazione ricca di momenti di approfondimento per i professionisti del settore attraverso convegni, corsi di formazione, panel test, talk, aree dimostrative, corsi di assaggio di olio EVO, masterclass, laboratori, che coinvolgono associazioni, istituzioni, espositori e visitatori.