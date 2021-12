Covid: picco di contagi in Puglia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13:15 odierne .: di cui 15808 in isolamento domiciliare, 227 i ricoverati in ospedale compresi iL'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari all'1.41%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 10.57%. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati registrati 73314 test, dei quali 2885 hanno avuto riscontro positivo, così suddivisi :; 292 Provincia di Foggia;926 Area Metropolitana di Bari; 328 Provincia di Brindisi; 630 Provincia di Lecce;256 Provincia di Taranto;78 casi di residenti fuori regione;7 casi di provincia in via di definizione.Mentre è stato comunicato chetorna ad essere riservato esclusivamente ai pazienti covid. È quanto disposto dall'Asl Bt in una nota sottoscritta dal Commissario straordinarioe controfirmata dal Direttore sanitarioIl provvedimento recepisce quanto contenuto in una circolare del ministero della salute del 18 dicembre scorso con la quale le Regioni sono invitate «a mettere in atto tutte le misure organizzative per assicurare i livelli di assistenza adeguati al fine di fronteggiare la pandemia, in considerazione del forte rialzo dei contagi». Nel dispositivo dell'azienda sanitaria locale sono stati quindi definiti «il blocco dei ricoveri ordinari ed urgenti di pazienti no-Covid nel presidio ospedaliero di Bisceglie con contestuale riconversione del pronto soccorso in assetto Covid» e «il trasferimento dei pazienti no-Covid, attualmente ricoverati al "Vittorio Emanuele II", in altre strutture». L'Asl Bt ha preannunciato ulteriori indicazioni in funzione dell'andamento della curva epidemiologica.Sono circa una quarantina, al momento, i pazienti positivi al Covid ricoverati nell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. Due di essi sono in terapia intensiva.Sono 662 le vaccinazioni pediatriche eseguite nella sola mattinata di oggi nella Asl Bt: mentre sono continuate nel pomeriggio ad Andria e a Trani,il 2 e l'8 gennaio a Margherita di Savoia con vaccinazioni a sportello per la fascia di età 5-11. Considerando anche gli adulti, nella giornata di oggi sono state somministrate 1673 dosi di vaccino.