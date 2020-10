Covid: Lopalco spieghi stop attività ospedaliera ordinaria nella BAT

L'assessore Lopalco e il direttore generale della ASL spieghino cosa sta accadendo» è quanto chiede l'europarlamentare di Sud in Testa,in ordine alla scelta di sospendere gran parte delle attività ordinarie anche negli ospedali di Andria e Barletta dopo quello di Bisceglie. «Scelte come quella riguardante Bisceglie prima e Andria e Barletta dopo non possono essere prese sbrigativamente, perché purtroppo non c'è solo il Covid e concentrare tutte le forze, posti letto e personale, rischia di tagliare fuori tutti gli altri ammalati, la cui odierna condizione di stabilità potrebbe divenire grave in conseguenza del mancato trattamento - spiega-.. Tant'è vero che al momento la scelta di sospendere le attività ordinarie è stata assunta solo in quelle aree (come la Lombardia e la Campania) ove il numero degli ammalati e l'indice di contagio è di gran lunga superiore a quello pugliese. L'assessore regionale alla sanità e il direttore generale Asl spieghino per quali dati epidemiologici o sanitari è stata assunta questa decisione nella BAT»- conclude il parlamentare europeo.