Coronavirus: un nuovo contagio nella Provincia di Foggia

380 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

Stamani in audizione alla Camera, il ministro della Saluteha tra l'altro dichiarato : "Aumentano i guariti, si riduce la curva del contagio, molte regioni sono a zero, diminuiscono i deceduti. L'indice Rt è in tutta Italia sotto 1. Sono dati incoraggianti che però rappresentano solo una parte della realtà. Le analisi rilevano indicazioni precise che non dobbiamo sottovalutare. L'epidemia non è finita: ci sono ancora focolai di trasmissione e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare".Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggi giovedì 11 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.945 test per l'ed è statoE' stato registratoDall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 141.322 test. SonoIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513 così divisi: 1.488 nella Provincia di Bari;654 nella Provincia di Brindisi; 1.163 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.