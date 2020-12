Coronavirus: 1.659 casi positivi in Puglia

in Italia i casi confermati 1.564.532 e morti 54.363;

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 1 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registraticoronavirus e sono stati577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi,567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati14 in provincia di Bari,7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794.335 test. 14.696 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi: 21.416 nella Provincia di Bari;3.915 nella Provincia di Brindisi; 13.156 nella Provincia di Foggia; 4.197 nella Provincia di Lecce; 6.567 nella Provincia di Taranto; 364 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Dall'inizio della pandemia sonosecondo gli ultimi dati OMS, fonte Health Emergency Dashboard aggiornati al 30 Novembre ore 10.23 am. Nelleinsecondo gli ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, aggiornati al 29 novembre ore 10.00 am. Ini casi confermati sono 2.208.699 e 52.127 i morti; ini casi confermati 1.628.208 e morti 44.668;casi confermati 1.605.172 e morti 58.030;ini casi confermati 1.042.700 morti 16.123.(Ultimi dati, inclusa Italia, fonte Dashboard ECDC, 29 Novembre 2020)In26.452.055 i casi confermati e 723.180 i morti secondo gli ultimi dati OMS-Fonte: Health Emergency Dashboard, 30 Novembre ore 10.23 am.Nel: 10.635.120 casi confermati e 162.054 morti.Nel:4.080.243 casi confermati e 102.918 morti.In1.494.524 casi confermati e 33.512 morti.Nel: 880.862 casi confermati e 17.320 morti.