Coronavirus: 9 casi positivi ed 1 decesso nella BAT

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggi domenica 5 aprile, in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus ecosì suddivisi: 28 nella Provincia di Bari;12 nella Provincia di Brindisi; 18 nella Provincia di Foggia;6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto;1 fuori regione. (1 caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza). Sono stati5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce,Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuatiSonocosì divisi: 790 nella Provincia di Bari;; 246 nella Provincia di Brindisi;564 nella Provincia di Foggia; 368 nella Provincia di Lecce; 182 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.