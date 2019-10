Choc e catastrofi naturali

Questo è il titolo di un articolo firmato dapubblicato nella pagina della economia danei giorni scorsi ."Capacità di reazione zero. In caso di Choc economico o catastrofe naturale l'Italia non ha le forze né energie per reagire. Sembra che anche il Governo se ne sia accorto. Nella nota di aggiornamento del Def, infatti, viene chiesto a Bruxelles lo 0,2% di flessibilità in più (3,5 miliardi) per alcune spese eccezionali finalizzate ad aumentare la resilienza del Paese" Il tema è particolarmente caro allda tempo impegnata a promuovere un dibattito sui temi dell'ambiente e della salute. Negli ultimi 10 mesi sono ben tre i momenti di riflessione organizzati sul tema dagli Insigniti al Merito della Repubblica. L'un; ilal Dipartimento della Protezione Civile per celebrare lae discutere del cambiamento climatico globale e dei suoi effetti sulle popolazioni e il prossimo- grazie al grande impegno del- ancora in campo a Canosa di Puglia per parlare diL'Associazione infatti opera per divulgare, a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione Italiana: L'articolo 9 della Costituzione tutelando il paesaggio e il patrimonio culturale, in realtà difende anche valori di democrazia e identità storica diminuendo la fragilità del territorio ed aumentandone la resilienza. I tre eventi tematici, organizzati dall'ANCRI, vedono in prima linea l'delegato nazionale dell'ANCRI per la Protezione Civile e l'Ambiente, ingegnere esperto in tematiche ambientali e responsabile scientifico del masterdella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.L'evento pugliese organizzato dal presidente dellasi terrà dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dipresso l'.Sarà aperto con i saluti del presidente Nazionale dell'ANCRI, del Sindaco di Canosa di Pugliadel Prefetto di Barletta Andria Tranidel Questore di Bari, del presidente del Tribunale di Tranidel procuratore della Repubblica di Tranidel presidente di Confindustria Bari BATdel Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza Generale di Divisionee il Vescovo della Diocesi di AndriaA seguire, moderati dal giornalistade "La Gazzetta del Mezzogiorno", interverranno l'Ing.con una relazione introduttiva, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Traniil Comandante del Reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza colonnelloIl comandante carabinieri NOE Lecce maggioreil comandante del Noe Lecce Maggiore dei Carabinieriil Consigliere regionalee il consulente in materia ambientale l'ingegnere. La relazione introduttiva affidata a Paolo Ghezzi. sarà concentrata su alcuni temi trasversali, trattati a livello globale e locale, che impattano sensibilmente sugli equilibri sociali, economici e ambientali delle comunità.