Carlo Gallo, il Pugliese dell'anno

Di sabato in sabato, un altro importante riconoscimento per il manager canosino58 anni) nell'ambito dellapromosso dal Cpmeventi sotto il patrocinio del Comune della città Metropolitana di Bari. "Non ci sono parole per descrivere la gioia! Ricevere due premi a distanza di una settimana vuol dire che qualcosa di buono per il territorio è stato fatto e si farà." E' la prima dichiarazione rilasciata dal dottor: "Onorato e orgoglioso di aver ricevuto il Premio Trebbio 2021 dalle mani del Sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, Il quale mi ha ringraziato pubblicamente per aver accettato l'invito, alla presenza di un altro illustre premiato della serata il Professor Pier Luigi Lopalco."Significativa la motivazione:che con impegno e capacità professionale ha saputo affermarsi esportando lo spirito d'iniziativa, di creatività e umanità tipica del nostro territorio". Il "Premio TREBBIO Città di Triggiano" mira a celebrare i personaggi significativi, che con il loro impegno, capacità professionale si sono distinti e hanno saputo affermarsi in Italia e all'estero esportando così lo spirito d'iniziativa, di creatività e l'umanità. "Tutto questo è stato possibile grazie alla tenacia ,costanza e a ciò che abbiamo costruito sul territorio in questi anni. Il rapporto con le istituzioni ,con gli enti e organizzazioni private, mantenendo sempre un profilo di collaborazione e rispetto nei confronti di tutti gli interlocutori. Grazie a tutti!" Ha concluso così la dichiarazione il, laureato in Economia e organizzazione aziendale, a margine della cerimonia di ieri presentata dadi RadioNorba.Dopo ilottenuto a Canosa di Puglia ha ritirato anche ilche negli anni scorsi l'hanno ricevuto tra gli altri: il professor; il professormedaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro nel 2016 ; lo studiosospecialista dell'attività solare. Un anno da incorniciare perche ha celebrato i primi 30 anni di carriera, suggellati dai successi televisivi di. lo show della radio del Sud, andato in onda suche ha conquistato record di ascolti con la palma di programma più visto nella stagione.