Canosini indignati:'gettati' per strada

Si conclude una settimana da incubo, ma le prossime non saranno da meno, perDa tener presente, chein questi giorni di pandemia si muovono perper motivi di lavoro(tra gli altri, il personale medico-sanitario, forze di polizia e di soccorso, addetti alle consegne di alimentari e medicinali) e di culto(prelati che devono raggiungere la sede della Diocesi di Andria e le parrocchie nella città federiciana). Alle innumerevoli difficoltà che si riscontrano nei trasferimenti quotidiani da settembre scorso, per via deglisi sono aggiunte lBologna-Bari-Taranto:ingresso più vicino, quello di Cerignola) ed. Inoltre, uscendo al casello Andria-Barletta, provenendo da Bari, ci si imbatteche in questi giorni èe dirottati su un percorso alternativo per raggiungere la 16 bis che presenta insidie durante le ore di buio con la segnaletica verticale poco leggibile.e spesso in condizioni precarie per la presenza di buche sul manto stradale e senza segnaletica orizzontale, importanti nelle ore notturne e quando c'è maltempo(pioggia e nebbia) con la visibilità ridotta.In questi mesi, gli automobilisti che dasu queste strade hanno incontrato anche: tantissimi mezzi agricoli utilizzati per la vendemmia e poi per la raccolta delle olive di questi ultimi giorni, qualche mezzo pesante che non ha rispettato l'ordinanza, che hanno costretto a rallentare notevolmente l'andatura dei veicoli(fino a bloccarsi o a spostarsi nei campi dove possibile) per evitare incidenti. Inoltre, si segnala che nelle ore di punta il traffico è andato in tilt, con la strada molto stretta ed inadatta per questo tipo di viabilità, con buche vistose, siepi, massi di pietre sul ciglio della carreggiata che mettono a repentaglio l'incolumità dei viaggiatori e l'assetto dei veicoli. Una situazione viaria che certamente peggiorerà con l'arrivo dell'inverno, oltre ad essere pericolosache si dilatano,(anche i caselli autostradali chiusi in contemporanea, si consiglia di interpellareprima di mettersi in viaggio), sono, in particolare dal tramonto all'alba.Intanto,sono già trascorsi 5 anni da quando sono stati firmati i disciplinari di finanziamento per l'inizio dei lavori di ammodernamento ed allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio con la promessa di facilitare i collegamenti stradali trache in questo periodo invece stanno rendendo particolarmente difficili gli spostamenti per gli automobilisti.