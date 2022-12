CanoSIamo: Rinnovati gli organismi statutari

Comitato Direttivo

"Un grande in bocca al lupo e buon lavoro" alle elette e agli eletti dell'Associazione "CanoSIamo" e a tutta la Comunità dei Canosini residenti nella capitale. Da diversi anni, l'associazione CanoSIamo dei Canosini di Roma sta lavorando per dare voce e collegare le varie comunità territoriali con la comunità dei residenti. "Abbiamo sempre parlato di comunità larga", e nonostante la pandemia, l'Associazione CanoSIamo ha collaborato anche con i torinesi de "Il Ponte", con i milanesi di "San Sabino", organizzando incontri sulla piattaforma e su YOUTUBE con personaggi e personalità canosine residenti in Italia è all'estero per contribuire alla promozione e valorizzazione di Canosa di Puglia, delle sue bellezze storiche, archeologiche, artistiche, paesaggistiche che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore, da conoscere, tutelare e diffondere a tutti i livelli.

presso la sede dell'(Unione Associazioni Regionali) si è svolta l'assemblea delle socie e dei soci di, l'associazione dei canosini residenti nella capitale, presieduta da, per il rinnovo degli organismi dirigenti statutari. Ieri, sono stati per il nuovo: Carmen Rinaldi, Francesco Labianca, Francesca D'Agnelli, Maria Pia Zaccaro, Salvatore Paulicelĺi, Silvana Palumbieri, Vito Balzano, Tiziana Di Chio e Sabino Persichella. Per i: Michele Di Molfetta, Salvo Pasculli, Pasquale Lavacca. IPiero Bufano, Luigi Fiore, Angelo Gervasio.