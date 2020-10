Canosa: un caso positivo al Liceo "E. Fermi"

Questa mattinadeldisono stati attivati i protocolli previsti per la messa in sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Parallelamente ilmentre nel pomeriggio saranno effettuati ai docenti all'esito dei quali verranno decise eventuali ulteriori misure di sanificazione.che preveda la chiusura del padiglione Dell'Andro per domani giovedì, venerdì e sabato per poter consentire alla Provincia BAT di eseguire le operazioni di sanificazione dei locali."Con questa positivitàncittadini positivi al Coronavirus, un numero basso, se paragonato ai numeri delle città a noi vicine ma che bisogna difendere per evitare l'aumento dei casi di positività.- Dichiara il- "Pertanto, diventa sempre più importante mantenere sempre e ovunque le misure base di prevenzione: indossare la mascherina quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e comunque sempre negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico e in luoghi chiusi e affollati, lavarsi spesso le mani, non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca, in caso di sintomi sospetti contattare il medico di base o il pediatra di libera scelta. Sono comportamenti basilari che ognuno di noi dovrebbe avere acquisito in questi mesi e che ora più che mai dobbiamo seguire."ed un rapido ritorno in classe con l'auspicio che sia solo una breve parentesi e che presto possa tornare a scuola con i compagni. Con l'avvicinarsi della Commemorazione dei defunti, nei prossimi giorni verranno rese noteIl Cimitero resterà aperto e nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre osserverà il consueto orario continuato dalle 7,00 alle 18,00. Contestualmente si stanno predisponendo le misure tese a garantire un accesso ordinato al Cimitero ed evitare assembramenti pericolosi.