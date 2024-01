Canosa: Un altro centenario, auguri a Lorenzo Natale

La comunità di Canosa di Puglia si arricchisce di un altro centenario, quello di nonno(classe 1924)che ha spento da qualche giorno le 100 candeline. Uomo d'altri tempi, il signorche ha saputo coltivare amore e rispetto senza eguali, trasmettendoli a figli, nipoti e parenti. Altamente legato alla famiglia e ai valori che da essa scaturiscono, si è sempre contraddistinto per la sua dedizione al lavoro, quello diper lui una passione di cui ha dovuto fare a meno solo all'età di 94 anni, praticamente un autentico record. "" Per noi tutti, - scrive il sindaco di Canosa di Puglia,- non può che rappresentare un esempio di vita e di amore. Tanti auguri nonno Lorenzo!"""