Canosa : Si parla sempre più spagnolo

Si parla sempre più spagnolo ache in questi mesi sta ospitando gli studentiimpegnati nella realizzazione di attività di stage presso imprese economiche del territorio, operanti in diversi settori produttivi e di servizi. Nella giornata di ieri, sono giunti studenti provenienti dainviati dal Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament e dall' Escola Sindical de Formación Melchor Botella,mentre, stanno ultimando gli stages quelli di Ceuta, l'enclave spagnolo in Marocco. Calorosa accoglienza per i nuovi arrivi conreferente dell'Abroad Consulting GmbH) che ha accompagnato la delegazione spagnola guidata daunitamente alla docente di lingua spagnolae all'assistenteCome da tradizione consolidata, il primo giorno è dedicato allaa. Questa volta la visita, su invito dell'assessore alla Cultura, ha interessato, in particolare, iluno dei pochi al mondo, che ingloba nei suoi sotterranei un'importante area archeologica, dove è visibile un' incrocio stradale di età Imperiale ed alcune strutture inquadrabili nel corso dell'età arcaica (VIII-VII secolo a.C.). Molto interesse nellaper ammirare le opere difirmate dall'architettoche ha realizzato, sulle pareti del mercato coperto, le attività commerciali del Novecento ed i personaggi tipici come l'attorein veste di cantante. Un buon inizio prima di intraprendere le attività dell'che ha tra le finalità, quelle di incentivare iniziative, collegate a scambi culturali e all'accoglienza di giovani e adulti partecipanti alle diverse tipologie di mobilità, previste dal programma, nei settori dell'istruzione e formazione. Gli studenti ospitati hanno sottoscritto il contratto di stage, step necessario all'avvio delle attività del percorso formativo per mettere in pratica le conoscenze già acquisite ed entrare così in contatto con il mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo.Riproduzione@riservata