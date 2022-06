Canosa: Solennità del Corpo e Sangue del Signore,

Zona pastorale di Canosa di Puglia

Domenica 19 giugno 2022, la Chiesa celebra laoccasione per testimoniare la nostra fede nella presenza reale di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia.Quest'anno, la Solennità del Corpo e Sangue del Signore, si inserisce nel vivo del Cammino Sinodale e in preparazione alla celebrazione delCon la Processione del Corpus Domini noi portiamo tra le strade dell'esistenza umana Cristo, compagno di viaggio di ogni persona e così manifestiamo una Chiesa che "resta nella città", caricandosi sulle proprie spalle "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono" (GS). Dunque non una Chiesa che profuma solo di incenso, malata di muffa, ma una Chiesa che odora di popolo., presso l'atrio delle Opere Pie Riunite "Bilanzuoli".concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, a seguire la processione Eucaristica., presso laconcelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons.Luigi Mansi , a seguire la processione Eucaristica, presso l'oratorio della Parrocchia Cuore Immacolato di Mariaconcelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, a seguire la processione Eucaristica.