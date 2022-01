Canosa: Si celebra San Sebastiano - Patrono della Polizia Locale

"Anche il- spiega l'Assessore- Èufficiale della guardia pretoriana all'epoca di Diocleziano e venerato come Patrono degli agenti di Polizia Municipale di tutta Italia per volere di Papa Pio XII. In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo, alle 19.30, odierne il cappellano del corpo della Polizia Locale di Canosa,celebrerà una Santa Messa nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Un momento di raccoglimento e preghiera da condividere con il personale in servizio e non della Polizia Locale, cui prenderanno parte il Sindaco Roberto Morra, assessori e consiglieri del Comune di Canosa. Sarà inoltre occasione per tracciare, e mostrare alla città, il bilancio delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno appena trascorso. Un anno difficile, - conclude- particolarmente impegnativo e ancora fortemente segnato dagli effetti della pandemia."