Canosa: scoperto contrabbando di gasolio in un autoparco

in collaborazione con laha concluso nella giornata di ieri ana vasta operazione di contrasto al contrabbando di gasolio. A seguito di un controllo amministrativo all'interno di un autoparco della città, dopo una attenta perlustrazione dei luoghi l'attenzione degli operatori di polizia è stata attratta da un furgone Iveco telonato completamente chiuso che sembrava nascondere qualcosa al suo interno. Dopo una specifica ispezione, sono stati rinvenuti all'interno bena destinazione agricola occultati e pronti per essere utilizzati per fini illegali. Rintracciato il titolare del furgone, dopo un ulteriore approfondimento sono stati rinvenuti altriÈ scattata quindi una perquisizione a carico dell'uomo, un canosino di 46 anni, incensurato, titolare di una piccola azienda di trasporti, che ha dato ulteriore riscontro all'azione investigativa: i serbatoi degli autoarticolati dell'impresa venivano riforniti illecitamente con gasolio agricolo.A quel punto, sono scattati gli approfondimenti della Guardia di Finanza che, svolte le campionature e le verifiche tecniche sul posto, ha acclarato la natura del carburante detenuto illecitamente.Ingente il sequestro complessivo del carburante sequestrato:Sono in corso gli accertamenti della Polizia per risalire alla filiera del traffico illecito di carburanti