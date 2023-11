Canosa:Santa Cecilia …il Concerto

Ildi ogni anno si celebra la memoria liturgica di. Questa figura è venerata nel Cristianesimo per il legame profondo con la musica, la devozione religiosa, l'estasi mistica di cui si dice fosse stata protagonista. Fonti storiche riportano: "Nobile donna cristiana, probabilmente martirizzata nel III secolo, giacché la sua "passio", secondo uno stile convenzionale romanzata e ornata di particolari miracolosi, fu scritta due o tre secoli dopo. Sarebbe stata promessa sposa al nobile Valeriano, ma rivelando a lui la propria fede e la decisione di custodire la verginità in onore alla carne di Cristo, lo persuase a farsi battezzare..." e per questo motivo furono entrambi condannati a morte. In seguito Cecilia fu canonizzata e raffigurata con uno strumento musicale tra le braccia. In suo onore si terrà un concerto aa partire dallediche avrà luogo presso lain Via Luigi Capuana n. 17. Per l'occasione si esibiranno:(Mezzo Soprano);(Tenore);(Direttore del Concerto);(Capo Banda Artistico);laaccompagnerà musicalmente i protagonisti delche eseguiranno brani di: Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Giulio Caccini e FranzLa comunità parrocchiale San Giovanni Battista invita ad assistere al concerto gratuito e aperto a tutti.Riproduzione@riservata