Canosa: Ritorna la Processione dell'Addolorata

LaMadre di Gesù e della Chiesa introduce alla. La Passione e Morte del Suo Figlio sono il Preludio alla Pasqua di Resurrezione. "La memoria della Vergine Addolorata ci riporta alle sofferenze sopportate da Gesù Cristo e dalla Madre ai piedi della Croce. Affidiamo alla Sua Materna tenerezza e intercessione tutte le persone che oggi soffrono a causa del conflitto in Ucraina, Invochiamo insieme il dono della Pace."" Evocano il parrocoe il vicariodella Concattedrale Basilica di Sabino nella presentazione del programma che inizia con il settenario di preparazione da venerdì 1 aprile 2022, ogni sera alle ore 18,45, preghiera del S,rosario e alle ore 19,30 celebrazione eucaristica con riflessione sugli eventi dolorosi di Maria. Alle ore 20,15 di lunedì 4 aprile si terrà lacon la disponibilità di tutti i sacerdoti della Città per le confessioni individuali.ricorre lacon le celebrazioni delle SS. Messe alle ore 6,30 - 7,30 8,30 - 9,30 - 11,00 e al termine della processione. Alle ore 09,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dalAlle ore 18,00, è in programma la Solenne Processione per il seguente itinerario cittadino : dalla Cattedrale, Corso San Sabino, Via Savino Di Bari, Via Imbriani, Piazza Terme, Via Kennedy, Via Saffi, Via Volturno, Via Corsica, Via Kennedy, Via Marconi, Via Orsini, Via M. Scevola, Piazza Boemondo, Via Bovio, Via F.Rossi, Via Oberdan, Via Matteotti, Piazza delle Repubblica, Piazza Martiri XXIII Maggio, Via Trieste e Trento, Piazza Umberto I, Corso Gramsci, Piazza Repubblica, Corso San Sabino e rientro in Cattedrale di San Sabino. Nel corso delle celebrazioni saranno osservate le norme sanitarie anti-Covid 19 vigenti.© Riproduzione riservata