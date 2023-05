Canosa: rifacimento del manto stradale in via Giovanna d’Arco nei pressi di Piazza Oristano

L'Assessore alla Manutenzionerende noto alla cittadinanza che relativamente alla manutenzione ordinaria in atto, grazie al supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canosa di Puglia, sono state completate negli scorsi giorni le operazioni di rifacimento del manto stradale in via Giovanna d'Arco nei pressi di Piazza Oristano in zona 167. Infatti, in evidente stato precario, il manto si presentava irregolare e caratterizzato da numerose buche che non favorivano la viabilità. A distanza di anni, è stata quindi effettuata manutenzione ordinaria così da permettere ai residenti e ai cittadini tutti una maggiore fruibilità della via in oggetto. Le operazioni di manutenzione ordinaria proseguiranno nei prossimi giorni.