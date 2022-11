Canosa: Porzia Quagliarella parlerà di "Mahsa Amini. La devianza della teocrazia”

Entrano nel vivo gli incontri culturali all'diche vedono salire in cattedra relatori autorevoli e competenti su tematiche interessanti e anche delicate. Ritorna all'UTE la professoressacheinterverrà sul tema. Un tema di grande attualità che comprende le tappe salienti partendo dallo scorso 13 settembre 2022, quando la 22ennementre era con la famiglia a Teheran, è stata fermata e arrestata dalla polizia locale perché non indossava correttamente l'ijab(velo islamico, composto tecnicamente di due parti: la cuffia che tiene raccolti e fermi i capelli e il velo che viene appoggiato su di essa e può essere legato sotto il mento, avvolto intorno al collo o lasciato ricadere liberamente sul corpo). Morirà ilnel reparto terapia intensiva dell'ospedale di Kasra, dopo due giorni di coma all'ospedale. La sua tragica scomparsa ha sollevato diverse proteste in Iran che sono sfociate in manifestazioni, a livello mondiale, di solidarietà nei confronti di tutte le donne che lottano per la vita, per la libertà, per tenere alta l'attenzione sul tema.inun unico grido per invocare la libertà di espressione in tutte le sue forme, per sostenere le donne iraniane in una battaglia che si scontra "con una cultura dura ad adeguarsi ai tempi, che non conosce nè rispetto nè uguaglianza£.La professoressache negli anni scorsi ha rivestito anche la carica, tra le altre, di presidente delè impegnata a promuovere incontri e dibattiti per valorizzare l'apporto femminile su temi di carattere sociale e culturale che hanno attinenza con la condizione femminile. Da non perdere il prossimo incontro all'a partire dalledicon la partecipazione della professoressatemache avrà luogo presso l'Ain via Federico II aNella presentazione dell'incontro, il presidente dell'U.T.E.ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a partecipare.