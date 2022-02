Canosa: Lunga vita all'Università della Terza Età "Ovidio Gallo"

Si celebra quest'anno Il trentennale della costituzione dell'per merito diI soci fondatori avevano percepito il bisogno da parte di molti cittadini di iniziative di socializzazione e di interesse culturale multidisciplinare e la necessità di integrarsi così in realtà associative che li aiutassero a superare il loro isolamento sociale utilizzando, per lo scopo, tante forze professionali presenti nel territorio.Per la ricorrenzaUniversità della Terza Età"Ovidio Gallo"c'è il primo messaggio augurale a firmaSono passati trenta lunghi anni da quel strategico inizio voluto da professionisti che amavano Canosa e la Cultura, stretti attorno all'indimenticabile. Tanti anni passati donando spazi culturali alla città , con il coinvolgimento di chi dentro e fuori Canosa ,alla Cultura ,alla corretta informazione ,crede . Mi sento anche io piccola parte di questo gruppo di pionieri : quasi ogni anno ,prima della brutta stagione pandemica ,a marzo sono stato felice di incontrare la dirigenza ,le socie ed i soci della Università .,due galantuomini , due carissimi amici che mi hanno fatto sentire a casa anche quando casa mia aveva i battenti chiusi, perchè prima mamma e poi papà erano volati in cielo . Buona festa , ci vediamo lunedi sera 7 marzo per parlare insieme di uomini cattivi e buoni , di geopolitica ,di controllo delle materie prime ,delle bollette .