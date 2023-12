Canosa: Per la raccolta rifiuti, "buste dell'umido poco capienti e soprattutto non resistenti"

In queste ore sui social sta girando un video doveil vice sindaco di Canosa di Puglia,spiega che: "Sin dai primi mesi del mio incarico di assessore all'ambiente ho subitoLa Teknoservice ha quindi condiviso con me e gli uffici competenti la soluzione di consentire agli utenti di utilizzare buste compostabili diverse da quelle date in dotazione. Ma come ormai noto a tutti, il 25 dicembre la Teknoservice, all'improvviso, ha dimenticato questa intesa condivisa e senza preavviso ha deciso di non raccogliere i rifiuti." A seguito delle innumerevoli segnalazioni ricevute da tanti concittadini cheieri mattina, il vice sindaco Fedele Lovino insieme al direttore per l'esecuzione del contratto, hanno effettuato un'ispezione presso la sede della Teknoservice sui lotti delle buste per l'umido. A conclusione, invita la cittadinanza a prestare attenzione nel conferimento dei rifiuti. "In particolare- conclude- conferite il secco residuo nelle buste date in dotazione prestando attenzione ai materiali che conferite. Nel secco residuo vanno tutti quei materiali che non possono essere riciclati. No umido, plastica, alluminio, carta, etc. Buon 2024 a tutti!".