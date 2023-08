Canosa: Nunzio Pinnelli racconta "La Malastréte"

Tranne il buio iniziale, a causa del black out elettrico, che si ripete in questa zona, nella serata di ieri, è stato comunque presentato, un nuovo libro intitolatodellacon la partecipazione dell'autorepresso le terrazze di, nell'ambito degli eventi dell'Estate Canosina 2023, sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra il pubblico molti amici e familiari diinsieme alle autorità che hanno presenziato, tra le quali: il sindaco di Canosa,il consigliere regionale e comunale,; l'assessore alla cultura; l'assessore agli eventi,; il presidente della Pro Loco Canosa,per i saluti e gli onori di casa. Nel corso della serata sono intervenuti: la giornalista, la scenografail dottordella Editrice Rotas che hanno dialogato con l'autore(8o anni), ex assessore all'agricoltura, al terzo lavoro letterariodopo aver pubblicato:nel 2021;, nel 2022, dove sono raccontate molte vicende legate alla quotidianità vissuta a Canosa di Puglia e nel suo agro che racchiudono significativi aspetti sociali e familiari.un proverbio della cultura popolare per annunciare il terzo libro dinel quale l'autore """persevera nella ricerca e nella descrizione delle remote tradizioni della sua città, - ha dichiarato, tra l'altro, il dottornella presentazione - come lui le ricorda negli anni dell'infanzia e oltre, man mano che passava il tempo della sua adolescenza e poi della sua maturità. Questa volta il libro è dedicato alla Malastréte, cioè alla cattiva strada. O perlomeno il tema ispira il volume che si snoda da quel racconto in altri aspetti della vita. Pinnelli ha il gusto del racconto reso ancora più gradevole dall'uso del dialetto nel quale sa coinvolgerti con la sua semplicità discorsiva"""Personaggi tipici e figure lavorative del recente passato del '900, le attrezzature ed i momenti di giornate trascorse nelle campagne anche percorrendo "La Via Francigena", scenari d'altri tempi che evocano storie descritte minuziosamente neil libro in vernacolo diche racchiude ancora una volta tanti particolari di vita rurale e civiltà contadina, a rischio di finire nel dimenticatoio. Nei ringraziamenti finali ai presenti l'autore si è anche rivolto alla moglie, a suo figlio e alla nuora Grazianna, per l'incoraggiamento e il supporto, mentre, al dottor Renato Russo per i preziosi consigli ricevuti durante la stesura del libro e per la revisione del lavoro appena ultimato, unitamente allo staff della casa Editrice Rotas, per la pazienza profusa. All'ingresso e sulle terrazze, non sono passati inosservati i poster che ritraevano "l'amico Angelo Palermo per essersi prestato come modello per la foto di copertina" del libro, insieme alle altre, dei fotografi Savino Destino, Antonio Bordo e Gianni Pansini che ha ringraziato al termine. Le foto di rito e il firma copie dell'autoredavanti al cesto di percoche di Loconia, hanno concluso la serata pregna di emozioni e di ricordi legati al mondo del lavoro, all'agricoltura di un tempo passato, narrato in vernacolo, la lingua madre, una ricchezza umana e culturale.Riproduzione@riservata