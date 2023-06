Canosa: 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗮, neo Dirigente 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 presentato alla Città

Stamani, alla presenza del Sindaco Vito Malcangio, della Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, dei consiglieri comunali, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni di volontariato, culturali e degli organi di stampa, si รจ svolta la conferenza stampa di presentazione alla cittร del nuovoche ha avuto luogo presso l'Aula Consiliare del Comune di Canosa di Puglia. Il neo Comandante รจ stato individuato ai sensi dell'art.110 del Testo Unico degli Enti Locali ed avrร un contratto dalla durata di tre anni. ๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ง๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ (34 anni) originario di Latina, giร Comandante e da quattro anni a capo del Corpo di Polizia Locale del Comune di Pisticci nel materano, il dott. Testa a soli ventuno anni entra in servizio in Polizia Locale, proseguendo al contempo gli studi universitari. Consegue una Laurea in Giurisprudenza, un master universitario in Diritto Amministrativo ed una specializzazione triennale in Diritto Sindacale, del Lavoro e delle Previdenza. Il Sindaco Vito Malcangio e il Vice Sindaco con delega alla Polizia Locale Fedele Lovino, durante l'incontro, hanno illustrato le motivazioni e l'importanza per la cittร di un Dirigente Comandante, figura assente da piรน di dieci anni.La funzione che la legge nazionale conferisce alle Polizie Locali sono innumerevoli, da quella di Polizia Commerciale, Edilizia, Tributaria, Stradale, Giudiziaria ad altre che non possono essere svolte dai soli 16 operatori. Basti pensare che la legge regionale stabilisce che ci debba essere un operatore ogni 700 abitanti. Al fine di garantire quindi una percezione del grado di sicurezza maggiore e di rispondere alle esigenze della cittadinanza, nelle prossime settimane si attiveranno le procedure concorsuali per potenziare il Corpo della Polizia Locale. Durante l'incontro, numerosi i riferimenti alla percezione della sicurezza della cittadinanza come anche la collaborazione del Corpo con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio. Per l'occasione, dopo aver incontrato il Comandante della Stazione Locale dei Carabinieri, Luogotenente Pasquale Doronzo ed il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Matteo Serio, nei prossimi giorni il dottor Simone Testa con il Sindaco, dott. Vito Malcangio, incontrerร il Prefetto Sua Eccellenza Rossana Riflesso, il Procuratore della Repubblica di Trani, dott. Renato Nitti, il Questore della Bat dott. Roberto Pellicone, il Vice Questore del Commissariato della Polizia di Stato di Canosa Raffaele Fiantanese, il Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri Col. Alessandro Andrei, il Capitano della Compagnia di Andria Cap. Giampaolo Apollo, il Comandante della Guardia di Finanza Mercurino Mattiace ed il Tenente Colonnello Luigi Leuzzi.