Canosa: nel ricordo delle vittime della strage di Capaci

Sotto il sole di un tramonto di maggio, nel tardo pomeriggio di ieri asono stati ricordati:, esempi straordinariimpegno, amore e coraggio che non vanno dimenticati . Sono passati 32 anni dallaun attentato esplosivo compiuto dallaper uccidere il magistratovicino Palermo, alle ore 17,56 del, gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29, mentre vi transitava il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di Polizia, su tre auto Fiat Croma blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglieanche lei magistrato,i tre agenti della scorta.Una delle frasi più note diiportata in una targa commemorativa apposta nella via dedicata al magistrato palermitanoche aveva scelto di non arrendersi alla "realtà" della mafia e di lottare fino alla fine per la giustizia e per la legalitàCon la deposizione dei fiori e un lungo applauso si è conclusa la cerimonia per "onorare chi ha sacrificato la vita nella lotta alla mafia" che quest'anno a Canosa è stata inserita nell'ambito del programma della prima edizione dipromossa dallaassieme all'Oratorio Circolo ANSPI "San Giovanni Bosco", all'Ufficio di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Andria, al Rotary Club e al Rotaract Club di Canosa di Puglia e con il Patrocinio del Comune, per sensibilizzare la comunità a riflettere sul tema della Legalità, partendo dalla valorizzazione delle vittime innocenti della mafia.