Canosa: Manutenzione del verde pubblico per le vie della città

L' assessore al verde pubblicorende noto che asono state avviate nei giorni scorsi all'interno della città le opere di manutenzione ordinaria riguardante la coltivazione ed il taglio dell'erba. Infatti, con la stagione estiva tutte le aree verdi della città necessitavano di interventi anche e soprattutto alla luce delle frequenti piogge che nelle ultime settimane hanno caratterizzato la situazione climatica, a cui si unisce l'aumento delle temperature, l'insorgere di possibili incendi nei prossimi mesi. Grazie al supporto dell'Ufficio Tecnico, è stato predisposto una compartimentazione delle zone in sei aree verdi. Doverosa precisazione riguardano le tempistiche degli interventi: infatti, a causa dei rovesci e dei temporali delle scorse settimane, "intervenire anticipatamente avrebbe significato sperperare soldi pubblici per poi provvedere, a distanza di settimane, a predisporre nuovi interventi" in virtù degli avversi fenomeni atmosferici. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.