Canosa: La gioia dello stare finalmente insieme

Lunghi applausi e richieste di bis alcon ilnell'ambito dellatenutasi alo scorsopresso l'Auditorium della Parrocchia di Gesù, Giuseppe e Maria, Come da tradizione è stata organizzata e promossa dallpresieduta dalper lo scambio di auguri attraverso la musica e spunti di riflessione con l'intervento di, vicario della Parrocchia dei Santi Francesco e Biagio di Canosa di Puglia. "buon per te se ne hai. Ma non è vero che si celebra l'agio familiare. Natale è lo sbaraglio di un cucciolo di redentore privo pure di una coperta. Chi è in affanno, steso in una corsia, dietro un filo spinato, chi è sparigliato, sia stanotte lieto. È di lui, del suo ingombro che si celebra l'avvento. È contro di lui che si alza il ponte levatoio del castello famiglia, che, crollato all'interno, mostra ancora da fuori."che rappresenta sempre una preziosa occasione per una riflessione collettiva su temi importanti e condividere al contempo valori di speranza e di rinascita. "Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e, con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà libero dallo smog, privo di segni di morte, e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza." Evocata dala preghiera "Andiamo fino a Betlemme" di Don Tonino Bello, che guardava come pastore alla natività, come un nuovo arrivo, per un augurio di speranza e di gioia.Mentre, le più belle canzoni della tradizione natalizia hanno allietato e arricchito lacon la voce possente del sopranoaccompagnata dal M° Pasquale Somma al pianoforte. Gli evergreen natalizi come: White Christmas; Oh holy night; Astro del ciel ; Gesù Bambino; Tante schiere d'angeli e What child is this? hanno fatto cantare il pubblico che non ha lesinato di partecipare al concerto facendo sentire il proprio calore per l'artista canosina, "L'emozione di ritrovarsi riuniti per il Natale dopo due anni di stop forzato, è stata indescrivibile. Nonostante i volti coperti dalle mascherine, traspariva la gioia dello stare finalmente insieme, gioia che è esplosa nel canto di ognuno dei presenti, specie con il brano "Tu scendi dalle stelle". Spero che questo sia il primo passo per tornare alla normalità che tanto attendiamo. Grazie alla Università della Terza Età e al presidente, dottor Sabino Trotta che ha reso possibile la realizzazione di questa festa" E' la dichiarazione rilasciata dal sopranoa margine della serata, cui ha fatto seguito quella del: "È stato un immenso piacere poter rivedere gli amici dell'Università della Terza Età di Canosa di cui ho curato il coro nel 2019. Ancor più significativo il poter essere presente per augurare tramite la musica gli auguri di un Santo Natale con la speranza di poter superare questo momento difficile con la bellezza e il fascino della musica." Il, quest'anno senza coro a causa delle restrizioni della pandemia, rappresenta un immancabile appuntamento all'che ha concluso le attività dell'anno 2021 nel segno della musica e della condivisione di valori etici portatori di armonia ed aggregazione.Foto a cura di