Canosa: L'InfoPoint chiuso durante le vacanze pasquali

In questi giorni di flusso turistico che caratterizza il periodo Pasquale, la nostra città Canosa di Puglia e rimasta priva di punti di riferimento di informazioni turistiche. Infattidi piazza Vittorio Venetocome triste consuetudine, ormai da anni. Inoltre, mi meraviglia come non ci sia stata nessuna evidenza dell'acceso dibattito, che si scatenò circa due anni fa, per un miglior utilizzo dei localiDovremo riprendere la questione, per poter dotare la città di spazi adeguatamente in linea con le crescenti esigenze operative delle Guide Turistiche con l'obiettivo di garantire un'erogazione moderna, di servizi die diin tutte le aree archeologiche, mantenendo una classificazione tematica/cronologica di tutti i periodi storici che hanno caratterizzato la nostra città.Si potrebbe presentare un progetto finalizzato al potenziamento e qualificazione della rete degli uffici di informazione Turistica, utilizzando fondi Regionali, relativi al"Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e riqualificazione degli Info Point Turistici appartenenti alla rete regionale" la cui data di presentazione è stata fissata per ilLa questione è di assoluta attualità e di primaria importanza, per una città che voglia puntare il suo focus economico, oltre che sull'Agricoltura, anche sulla Promozione Turistica, facendo si che il turismo mordi e fuggi, lasci sempre di più, il posto ad un turismo che punti alla destagionalizzazione e diversificazione, promuovendo uncon le associazioni di albergatori, ristoratori e Agenzie di Viaggio per meglio gestire i flussi turistici, riconoscendo a Canosa un ruolo storico di attrazione per un turismo archeologico e culturale, che ben si coniughi, con la recente istituzione del