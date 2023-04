Canosa: L’importanza strategica del recupero e valorizzazione delle cavità antropiche

Una giornata studio tra idee, esperienze e progetti dall'enorme contenuto storico e culturale che rappresenta il primo passo in un percorso di valorizzazione e riscoperta delle cavità antropiche di Canosa di Puglia. Il seminario, organizzato dall'Ente nella giornata di venerdì 31 marzo presso l'Auditorium dell'IISS Einaudi, dal titolo "Le cavità antropiche di Canosa: organismi vivi nei processi integrati di partecipazione e ri-uso", alla presenza di personalità e professionalità competenti, ha avuto come obiettivo quello di comprendere le potenzialità che questi luoghi esprimono. Grazie al supporto e al coordinamento del professor Matteo Ieva, che l'Amministrazione Comunale ringrazia in virtù dell'impegno e della dedizione profusa a servizio della città, la giornata di studio è riuscita nell'intento di fornire numerosi spunti e riflessioni di cui fare tesoro in un'ottica di promozione e rilevanza turistica che l'Ente intende concretizzare. Le cave ipogee hanno rappresentato per Canosa, soprattutto a partire dal XIX secolo un luogo di produzione di tufi e quindi calcarenite al fine di costruire abitazioni nella parte superiore della città. L'arte e la storia che il sottosuolo racchiude si intersecano con la possibilità di destinare questi luoghi ad usi diversi e fruibili dalle persone. Fra le personalità intervenute anche l'Architetto Anita Guarnieri, Sopraintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia che ha evidenziato l'importanza strategica del recupero e valorizzazione delle cavità antropiche unitamente allo straordinario ed immenso patrimonio archeologico, un unicum che rappresenta una peculiarità della città. Al contempo, soddisfazione è stata espressa per il lavoro di concertazione avviato negli ultimi mesi con l'esecutivo municipale. La giornata di studio rappresenta solo il punto di partenza di un nuovo percorso tendente alla valorizzazione a fini anche economico-lavorativo della Canosa sotterranea.