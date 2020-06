Canosa: L'attrattività delle visite guidate

"Aver visto i turisti percorrere quelli che un tempo furono i luoghi nei quali trovarono sepolture i dauni, antica popolazione di Kanysion, poi Canusium in epoca romana, riempie di soddisfazione e speranza per il futuro, non solo le guide turistiche, che li hanno accompagnati ed eruditi sui fasti di quella antica e nobile civiltà ma anche la cittadinanza intera che vede nel turismo una possibile fonte di sviluppo economico locale." Riferiscono gli organizzatori :lacon la collaborazione della ditta Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo, l'associazione "Amici dell'archeologia" a margine della seconda iniziativa turistica, facente parte del calendario delle manifestazioni estiveposta in essere nell'ultimo week end di giugno."Dopo la forzata pausa primaverile, causata dal pandemico virus Covid 19, la FAC"- ha dichiarato il"con caparbietà ha ripreso la sua attività di promozione turistica della città di Canosa, varando un programma di iniziative, con l'intento di riportare i turisti sul territorio." Ad oggi, i risultati sono soddisfacenti, le richieste di visite guidate sono pervenute, anche da città del nord Italia, per partecipare ai tour organizzato dalla FAC nei prossimi mesi di luglio e agosto. Canosa, città dell'archeologia, ricca di bellezze e monumenti, testimonianze delle varie epoche storiche, grazie alla costante attività di promozione, sta acquisendo la fisionomia di meta turistica, tanto da avere il riconoscimento da parte della Regione Puglia quale "Città d'Arte e di Cultura"."L'impegno nostro"- ha tenuto a precisare il-"sarà costante e mirato ma occorre che anche le istituzioni locali continuino, con maggiori investimenti, nella promozione del territorio." I prossimi appuntamenti sono in calendariocon l'itinerariodedicato al periodo paleocristiano e medievale. L'incontro con i visitatori è fissato alle ore 18.30 di sabato e domenica mentre in mattinata alle 10.30, e nel pomeriggio alle 18.30 presso il Parco archeologico di San Leucio a Canosa di Puglia(BT). Si visiteranno:accompagnati dalle guide abilitate dell'Ass. Amici dell'archeologia. Per prender parte all'iniziativa è necessario effettuare la prenotazione all'utenza telefonica 3338856300, attiva per ricevere ulteriori informazioni.