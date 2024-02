Canosa : L’agricoltura dimenticata

Lo scorso 16 Febbraio 2024, alle ore 19,30, in una tiepida serata invernale, ilsi è riunito per discutere numerosi punti all'ordine dell'ordine del giorno primi tra tutti variazione di urgenza al Bilancio Comunale nei modi di legge. I lavori del Consiglio si sono svolti tenendo Sindaco, Giunta e componenti impegnati sino a tarda notte. Pochissime persone tra il pubblico e circa 180 cittadini collegati in streaming. La consiglieradal proprio banco di opposizione, nella parte preliminare dei lavori dedicata alle raccomandazioni, ha sollevatoormai alla guida della città da circa due anni per la. E poiché tale delega è rimasta nelle mani del Primo Cittadino, ad esso le critiche tutte sono state rivolte. "Mi ritengo insoddisfatta della azione poco incisiva del Sindaco Malcangio in campo agricolo.- Ha dichiarato la Consigliera- Ho rammentato a tutta l'Assise che il giorno 15 febbraio nella città di Barletta hanno sfilato in corteo gli agricoltori e i loro trattori in una pacifica e spontanea protesta finita innanzi al Palazzo della Prefettura mentre a Bari il presidente Emiliano e l'assessore Pentassuglia ricevevano una delegazione degli agricoltori riuniti spontaneamente e provenienti dalla Puglia salentina. L'incontro ha prodotto l' istituzione di un tavolo di concertazione permanente al fine di portare alla attenzione dei vertici regionali i problemi numerosi della agricoltura. Mentre tutto questo accadeva, nella ridente cittadina di Principi Imperatori e Vescovi si rimaneva assopiti nel lungo letargo invernale della totale indifferenza e insensibilità ai problemi gravi della agricoltura.Gli agricoltori canosini dove sono? Conoscono di queste iniziative? Il sindaco e l' amministrazione sono a fianco degli agricoltori per sostenere le loro ragioni oppure a Canosa tutti hanno cambiato mestiere?Nel loro cuore batte ancora l'amore per le proprie radici , o è cosa da riporre nel dimenticatoio? La eccessiva polverizzazione e parcellizzazione dei piccoli imprenditori agricoli, la non volontà di riunirsi come nel modello Emilia Romagna in UNIONI COOPERATIVISTICHE di aiuto sia in comodati per utilizzo di nuovi macchinari in agricoltura sia soprattutto nella vendita dei prodotti agricoli, evitando intermediazioni e lasciando più soldi in tasca ai contadini che certamente riverserebbero in città in un circuito virtuoso di economia più florida per tutti. Sono tutti nodi che stanno venendo al pettine. Non è questa la mia visione di città, - ha concluso la consigliera comunale di opposizioneallaAl sindaco Malcangio ho rivolto l'invito a raddrizzare il tiro. Staremo a vedere!"