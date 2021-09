Canosa: l'81% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino

(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.308.567). Continuano a crescere con costanza i dati dimentre il 68 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Ad Andria l'85 per cento ha fatto la prima dose e il 65 anche la seconda, a Barletta la prima dose ha raggiunto quota 85 per cento e la seconda 69 per cento. Su Bisceglie i dati sono 86 per cento (prima dose) e 70 per cento (seconda dose),a Margherita dall'83 per cento al 67 per cento, a Minervino dall'84 per cento al 62 per cento, a San Ferdinando dall'81 al 67 per cento, a Spinazzola dall'84 per cento al 62 per cento, a Trani dall'85 per cento al 71 per cento, a Trinitapoli dal 79 per cento al 66 per cento.