Canosa: "Investito molto sul sistema dei nidi, abbassando le quote di compartecipazione"

A Canosa di Puglia, l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfareha reso noto che da oggi, 23 settembre 2024, è ripartito l'anno educativo per i Nidi d'Infanzia Comunali in via Pio La Torre, ex via dei Platani e delle Betulle. Le oltre 60 iscrizioni aiconsolidano i numeri precedenti e confermano la grande attenzione delle famiglie verso questo primo percorso educativo dei loro bimbi e bimbe. La scorsa settimana in Aula Consiliare, l'Amministrazione Comunale ha incontrato i genitori degli ammessi ai due Nidi Comunali; una riunione partecipata, nel corso della quale sono stati illustrati alle famiglie le linee guida dei servizi educativi per la prima infanzia. All'incontro, hanno preso parte anche la Dirigente del Settore, dottoressae il personale dei nidi nelle persone della dottoressae della dottoressa. «Come Amministrazione – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali- abbiamo investito molto sul sistema dei nidi, abbassando le quote di compartecipazione e aumentando il range della fascia d'età per il principio di continuità, consentendo ai piccoli di completare l'anno educativo. Continueremo a farlo, nella consapevolezza che questi rappresentano un tassello importante del sistema educativo, i bambini vanno considerati come cittadini attivi fin dalla nascita». Mentre, il Sindaco Vito Malcangio : «E' stata una riunione molto importante, soprattutto perché ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti, dagli educatori alle famiglie. La riunione conferma la volontà di questa Amministrazione di tutelare quello che è un vero e proprio patrimonio della nostra città, vale a dire i nidi pubblici, mettendo i bambini al centro e considerandoli veri e propri attori e non meri destinatari di un servizio». In occasione della riapertura dei servizi, anche quest'anno si svolgerà la tradizionale visita inaugurale da parte del Sindaco Malcangio e dell'Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Petroni.