Canosa: Inaugurato il "Laboratorio polifunzionale" dell'I.I.S.S. "L. Einaudi"

La benedizione died il taglio del nastro sono stati tra i momenti salienti della cerimonia di inaugurazione delsvoltasi stamani apresso la sede centrale dell'alla presenza delle autorità cittadine e del pubblico. "Tutti i nostri sogni possono realizzarsi se abbiamo il coraggio di inseguirli" l'incipit della progettazione che ha portato alla realizzazione del laboratorio green, sostenibile e innovativo all'interno dell'Per i saluti e gli onori di casa ha preso la parola la dirigenteche ha presentato nei dettagli il nuovodotato di attrezzature innovative, che arricchisce ulteriormente l'ampia offerta formativa dell'Istituto. """Da tempo l'Istituto Einaudi lavora per alcuni interventi migliorativi – esordisce così la dnella presentazione - mirati a dare risposte di qualità elevata per rendere più efficace ed efficiente il servizio formativo-educativo offerto. In questi anni l'Istituto è attivo nell'ambito della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della cura degli spazi green scolastici nell'ambito del PTOF. Per gli studenti che si caratterizzano come utenza 'del fare' sarebbe di sicuro interesse poter apprendere in modo diverso e molto più contestualizzato, attraverso l'utilizzo di attrezzature tecnologicamente avanzate, divenendo nel contempo non solo fruitori di un'azione formativa somministrata (in senso classico) ma coattori del processo di formazione e apprendimento. L'Istituto Einaudi intende assumere pienamente un ruolo strategico nell'educare le nuove generazioni proponendo laboratori moderni e tecnologicamente avanzati come strumenti in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, guidandoli all'utilizzo di strumentazioni valide per affacciarsi con competenza nel mondo del lavoro. Con il progetto ultimato – spiega la- l'Istituto intende proseguire nella sensibilizzazione e promozione di una didattica sempre più innovativa e sostenibile, con dei laboratori adatti ad un utilizzo costante nella quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l'impatto possa intervenire nei processi formativi in un tempo in cui la globalizzazione influisce sulle scelte alimentari, sul tempo libero, sulle conoscenze e cultura in generale. Con la realizzazione di questo laboratorio sarà possibile ricreare e migliorare un ambiente di apprendimento effettivamente fruibile e a disposizione non solo degli studenti ma anche da parte del personale, per attività formative di aggiornamento, allineando, per certi versi, la scuola al mondo e alla realtà innovativa di riferimento dell'indirizzo dell' Enogastronomia e dell''Ospitalità Alberghiera insomma il mondo della ristorazione nonchè della gestione amministrativa prevista per gli alunni dell'indirizzo di Amministrazione ,Finanza e Marketing. Sono stati installati forni, frigoriferi, abbattitori, piastre, tavoli refrigerati, lavastoviglie, lavatrici, robot da cucina, con sistemi di risparmio dell'energia e dell'acqua; sistemi di aspirazione e filtraggio di vapori e fumi, per ridurre le emissioni nell'aria; attrezzature e strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti; attrezzature dei laboratori di enogastronomia, sala e vendita, che attraverso caratteristiche innovative favoriscono la sostenibilità ambientale. L'uso di contenuti digitali – conclude la- darà agli studenti una spinta verso l'innovazione. I docenti hanno seguito percorsi formativi finalizzati alla realizzazione di unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l'utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo nonché a migliorare le competenze professionali degli alunni mediante l'acquisto di arredi e di strumentazioni tecnologiche e digitali, gli studenti potranno partecipare a nuove esperienze di laboratorio altamente formativi. L'ultimazione del progetto risulta in sintonia con il PTOF della scuola."""Hanno contribuito fattivamente, ognuno nei rispettivi ruoli: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), dottor; il professorreferente dell'indirizzo alberghiero con i docenti ITP Giuseppe D'Agostino, Antonio Valentino, Carlo Papagni, Cera Tommaso, Giuliano Console, Gianni De Gennaro, intervenuti nelle organizzazioni tecniche e didattiche con gli alunni di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica. Mentre, per il supporto tecnico: Luca Brandi, Filomena Vitale, Luigi Mastropasqua, Marco de Marco, Bartolomeo Carbone, e la segreteria amministrativa con Anna Capacchione e Mariangela Terlizzi. Tutto il personale di servizio scolastico ha contributo al raggiungimento di "questo traguardo storico" per l'Einaudi di Canosa che dispone di un nuovofinalizzato alla sperimentazione dell'impresa formativa simulata nel panorama della gestione della ristorazione ed accoglienza turistica. Il taglio della torta e le foto di rito hanno concluso la cerimonia di inaugurazione con la comunicazione che nella giornata disi terrà l'presso le sedi dell'I.I.S.S. "L.Einaudi" aperte al pubblico per visitare e conoscere le strutture operanti nei vari indirizzi formativi.