Canosa: Il pranzo didattico con le delizie dell’orto 'Einaudi'

Plausi da più parti per docenti e discenti dell'indirizzo "che in collaborazione con i loro colleghi dell'indirizzohanno presentato illo scorso 25 gennaio, presso ladell'alla presenza tra gli altri delladell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari-BAT. Tra gli obiettivi del pranzo didattico quello di valorizzare anche i prodotti della serra e della cantina dell'nell'ambito del progettoscaturito da una "joint venture" all'interno dell'Istituto. Annunciato il prossimo step che vedrà la realizzazione di menù tipici del territorio in linea con la stagionalità dei prodotti dell'orto gestito dall'Azienda Agraria "Einaudi" al fine di "offrire ai nostri alunni una preparazione didattica e professionale sempre più coerente e attenta alle aspettative del mercato."L'indirizzodell'si sta rinnovando con una progettualità rivolta allattraverso una serie di tecnologie all'avanguardia e di processi efficienti.intesa come applicazione dichepuò essere considerata come un aggiornamento dell'agricoltura di precisione. Questo grazie all'automatizzazione della raccolta, dell'integrazione e dell'analisi dei dati che provengono direttamente dai campi per merito di sensori e altre fonti. Lein questo contesto sono utili per supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner, finalizzato tra l'altro ad una razionalizzazione delle risorse con vantaggi economici per l'intera filiera. Lo scorso anno, l'indirizzodell'diretto dalla professoressasi è dotato di nuove tecnologie come : la serra idroponica, la trattrice agricola "Ferrari", i droni, il simulatore SimAgri, un sistema fisico-virtuale che riproduce le funzioni di un trattore agricolo che può essere accoppiato a diverse tipologie di macchine. "Investire sull'agricoltura del futuro attraverso la formazione degli studenti al passo dei tempi per avvicinarli al mondo del lavoro mediante il perfezionamento delle competenze" di fondamentale importanza per le carriere professionali da intraprendere.E' il messaggio educativo rivolto agli studenti dell'indirizzoche per il pranzo didattico hanno presentato un menù di commistione tracon le delizie dell'orto "Einaudi" come le cime di rape, la zucca, i pomodorini ciliegino e le melanzane. Mentre, dalla cucina è stato sfornato ancheda poco divenuto prodotto PAT legato all'utilizzo del grano arso secondo la ricetta tramandata dagli avi attraverso l'intreccio con un cingolo di pasta di grano tenero (bianco) che diventerà una delle delizie del menù del pranzo didattico basato sui prodotti locali e di stagione, a km0 direttamente dall'orto 'Einaudi' con le sue tipicità e tradizioni nel segno della sostenibilità e innovazione.Riproduzione@riservata