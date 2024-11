Canosa: In scena “O Io … o Isso” con la Compagnia Comica Salernitana

Grande attesa per l'esordio della, a cura della Pro Loco di Canosa e della Compagnia Teatrale "Teatro Nuovo", sotto l'egida dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia, della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia. Dieci compagnie, provenienti da più parti d'Italia, si contenderanno ilgiunto allache ha in programma spettacoli fino al 16 marzo 2025. Ritorna aldilacon il nuovo lavororegia di. In questa nuova commedia:è Piero, un amministratore di condominio;è Alfredo l'anziano padre. Con loro in questo variegato condominio ci sono: Lucia Aceto, Rosy Fiorenzo, Ernesto Curcione, Franco Montinaro Carol Argento, Nello Napolitano e Jole Cuoco in una messa in scena esilarante e divertente con un finale sorprendente e di grande impatto emotivo.di, mentre sono attive le utenze telefonicheper ulteriori informazioni e prenotazioni.Riproduzione@riservata