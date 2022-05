Canosa: In scena "Tartufo" di Moliere

Battute finali per le attività culturali nell'ambito dell' anno accademico 2021-22, dell'diCome da programmaandràappresentazione teatralea cura dellaDalle anticipazioni, si tratta di un'opera di satira nei confronti della società. Il Tartufo è infatti l'emblema dell'ipocrita che vive sotto la maschera della devozione religiosa e dell'amicizia verso Orgone ma in realtà vuole approfittare della sua fiducia per trarne vantaggio e, in seguito, tradirlo. Come in altri lavori, Molière si serve di Tartufo per predicare la moderazione e il buon senso, convinto che la commedia sia un mezzo per educare gli uomini divertendoli. Laappresentazione teatralesi terrà presso l'in via Federico II a Canosa di Puglia, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti.