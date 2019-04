La Protezione Civile nella Regione Puglia

Dopo la pausa per le festività pasquali riprendono gli incontri culturali promossi ed organizzatidi, che si svolgono presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20. Allediinterverrà il dsul tema :Il nuovointrodotto conin perfetta continuità conha definitoil nuovo modello di governance, delineando le finalità, le attività e la composizione delDefinito di pubblica utilità,l Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di protezione civile.costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.in particolare con l'Albania e il Montenegro, mirato ad attuare un sistema di- Lo ha dichiarato il presidente del comitato permanente di Protezione civile della Puglia,in una recente intervista –"Anche perché la nostra regione presenta tutte le varie tipologie di rischi, rispetto ai quali però il nostro sistema ha dimostrato di avere efficienza ed efficacia, oltre che personale qualificato e un volontariato professionalizzato che si rivela necessario per efficientare la macchina dei soccorsi.– sottolinea –e, proprio per questo, ha una grande esperienza da esportare in altri Paesi. E questo serve sia a rafforzare il nostro sistema che a costruire e integrare quello degli altri Paesi. La nostra politica di Protezione civile è improntata all'efficienza continua e ad un modello innovativo e tecnologicamente avanzato. Una macchina efficiente, efficace e tempestiva, che accetta la sfida di rafforzare e consolidare un'articolazione sul territorio nei punti critici e ad alto rischio. La nostra bella Regione, i pugliesi e i numerosissimi turisti vanno difesi in tutti i modi possibili e questa è una priorità di un Governo serio, che in questo campo ha dimostrato di avere lungimiranza, capacità, concretezza ed efficienza". Nel rinnovare l'invito a partecipare al prossimo happening culturale, ilha fatto presente che è in atto il concorso "Premio Ovidio Gallo" per una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.