Canosa: Il Premio Diomede alla Memoria di Pietro Mennea

avvenuta a Roma il 21 marzo 2013che sarà celebrato nella cerimonia dia Canosa di Puglia. Nella ricorrenza del giorno della nascita il 28 giugno 1952, sono molte le testimonianze di ricordo del campione dalle qualità umane, sportive e professionali davvero ineguagliabili. Fin da quando correva per Barletta sfidando le auto, la velocità è stata nella sua testa e gli ha permesso di raggiungere traguardi e record che appartengono alla storia mondiale. Dai campi polverosi di provincia al grande salto in nazionale, in giro nel mondo,Schivo e riservato centellinava le sue apparizioni anche in pista, soprattutto dopo i due successi : nel 1979, ildurato 17 anni e ancora record europeo, e, nel 1980, la medaglia d'oro ai Giochi di Mosca. Nonostante questo suo atteggiamentoera considerato uncapace di gareggiare in 5 Olimpiadi, riuscendo a stabilire 2 primati mondiali, 8 europei, 33 nazionali. In 17 anni ha corso 530 gare ufficiali. E' stato anche il portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Seoul 1988. In tutta la sua vita non si è mai fermato. Agli allori in pista, ha aggiunto 4 lauree e numerose pubblicazioni, animato da una forza di volontà unica:Memorabili valori umani, sportivi e professionali chha incarnato per tutta la vita, raggiungendo tutti i traguardi che si era posto, non solo nell'attività agonistica ma anche nello studio.Una preziosa eredità da valorizzare e tramandare alle generazioni future.