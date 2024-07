A Michele Scolletta il Premio Diomede Speciale

Come da tradizione consolidata, anche quest'annodi RadioNorba presenterà la cerimonia della, in calendario sabato 13 luglio apresso il. Ilorganizzato dalè sotto l'egida della Regione Puglia, della, dele si avvale della collaborazione dell'di Canosa. Mentre, sono in corso i preparativi della serata conclusiva con,ospite d'eccezione, il Comitato Premio Diomede, presieduto da, ha comunicato il nome del vincitore delche sarà consegnato al- Managing Director di Allianz Global Investor. Ilè attribuito dal Comitato, a suo insindacabile giudizio al personaggio pugliese che si è distinto per la sua opera meritoria dando lustroal territorio attraverso un contributo fattivo di esperienza e professionalità di alto livello riconosciuto in ambito nazionale e all'estero.Il canosinosi è, conE' Docente accreditato European Financial Planning Association che ha conseguito oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari, ricoprendo ruoli di responsabilità presso gruppi bancari nazionali ed asset manager internazionali. Dal 2009 al 2012 ha tenuto seminari di Asset Management presso l'Università degli Studi di Siena. Il dottorha ricevuto ilDal 2014 ha assunto il ruolo didi una multinazionale nell'ambito dell'asset management internazionale. Lo scorso giugno, il dottorha partecipato da relatore aFestival finanziario giunto alla V Edizione, che quest'annoha avuto come tema:affrontato con il famoso giornalistaesperto di economia.Nel corso degli anni ilè stato consegnato, nel 2023al Tenente Generalenel 2022; al managernel 2021; al Cavaliere della Repubblicanel 2020alin occasione della XX Edizione del Premio Diomede.Intanto proseguono i lavori delche nelle prossime ore ufficializzerà i nominativi degli altri vincitori che saliranno sul palco dellainserita nell'ambito degli eventi dell'molto seguita e partecipata.Riproduzione@riservata