Canosa: I percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva

Ilè una misura fondamentale di politica attiva del lavoro volta al contrasto della povertà, della disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale. L'erogazione del beneficio è condizionata dalla dichiarazione di dall'interno dei quali è prevista, appunto, la partecipazione aiin ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni per almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16, andando a potenziare le attività già esistenti. Ai progetti già in corso quali, finalizzato alla tutela del territorio eche ha come obiettivo quello di realizzare attività di assistenza, sorveglianza e accompagnamento sugli scuolabus comunali, questa settimana prenderà il via aquello di "come supporto alla Polizia Municipale negli orari di entrata/uscita degli alunni dai plessi scolastici.L'assessore alle Politiche Sociali e al Welfare,ha dichiarato: «Anni fa, questa figura faceva riferimento a persone anziane già in pensione che si mettevano a disposizione della collettività. Con l'attivazione dei PUC, la figura delche partecipano a suddetti progetti scelti a seconda della disponibilità e dell'attitudine alla relazione sociale con i bambini. Insomma, non sono più nonni, bensì addetti alla sicurezza dei piccoli dinnanzi alle scuole.e l'avvio dei PUC fa sì che non rimanga assistenzialismo.Invito gli automobilisti frettolosi a non litigare con i nostri "nonni", ma a regalare loro un bel sorriso per l'opera gratuita che svolgeranno. Nei prossimi giorni, il numero dei soggetti impegnati aumenterà così da avere sia una presenza più capillare sul territorio, sia eventuali sostituti qualora se ne presentasse la necessità».