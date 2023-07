Canosa: Grave blackout elettrico

Sul blackout odierno, intorno alle ore 16,00, alcune fonti stampa riferiscono che il forte caldo persistente e gli alti tassi di umidità hanno provocato guasti che si sono verificati contemporaneamente su tre diverse linee in media tensione interrate che servono il territorio di Canosa di Puglia. Stanno lavorando i tecnici della società elettrica addetta alla manutenzione che intervenuti in loco, hanno fatto richiesta ai centri operativi l'invio di gruppi elettrogeni e di un cavo esterno per realizzare un by-pass sui tratti danneggiati. Stanno procedendo nei lavori per garantire progressivamente la ripresa del servizio elettrico entro la tarda serata odierna.Ma, come spesso succede, l'interruzione di corrente arriva all'improvviso e può durare anche molte ore. La sospensione della fornitura di energia può comportare innumerevoli. Un breve, per esempio, è in grado di danneggiare gli elettrodomestici di casa che potrebbero cominciare a funzionare male o smettere del tutto di operare. E' possibile inoltrare richiesta risarcimento danni alla compagnia di energia elettrica per blackout quando: l'azienda fornitrice è responsabile del guasto alla rete; il blackout non è stato comunicato con anticipo al cliente;