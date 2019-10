Canosa: Furto di veicoli alla Soc. Autostrade

Il colpo è avvenuto intorno alle ore 2,00 al casello autostradale di Canosa di Puglia(BT) Ignoti malviventi hanno messo a punto un colpo questa mattina, intorno alle ore 2,00 all'interno del parco automezzi della., nei pressi del casello diUn camion ed un furgone, entrambi con i colori e le insegne dell'impresa autostradale sono stati oggetto delle attenzioni di alcuni malviventi, che entrati nel recinto dell'azienda hanno cercato di portarli via. Mentre per il camion si sono rivelati inutili i tentativi di metterlo in moto, per il furgone attrezzato i ladri sono invece riusciti a portarlo via. Del furto stanno adesso indagando gli agenti della squadra della Polizia giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale di Bari.