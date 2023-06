Canosa: effettuate opere di pulizia dell'Area Mercatale

Sono state effettuate nelle scorse settimane, all'interno dell'Area Mercatale di Canosa di Puglia, alcune opere di pulizia che si vanno ad unire a quelle di sistemazione dell'area poc'anzi citata al fine di permettere alle postazioni di vendita più ingombranti di spostarsi in una nuova zona provvisoria. L'operazione, effettuata dall'Assessora alle Attività Produttive, dott.ssa Antonietta Cristiani e dall'Assessore all'Ambiente Fedele Lovino, necessaria a mettere tutti i commercianti nelle condizioni di poter lavorare senza alcun tipo di problematica, ha visto in particolare il trasferimento del settore lampadari, mobili ed indumenti usati così da poter permettere di effettuare i lavori sulla sede stradale di via Giunio Ospitale. L'auspicio, a seguito delle operazioni effettuate, è chiaramente quello che la cittadinanza contribuisca al mantenimento del decoro evitando l'abbandono di rifiuti e deiezioni canine. Nel frattempo, continuano i dialoghi relativi alla, al ripristino della regolamentazione concernente i mercatini dell'usato e alla Regolamentazione dei Dehors per il quale l'Amministrazione Comunale ha avuto nel mese di maggio un confronto con attività commerciali, tecnici ed associazioni di categoria con l'intento di incentivare l'economia locale soprattutto durante i mesi estivi.