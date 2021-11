Canosa: due assunzioni per gli uffici comunali

"Nei giorni scorsi sono state assunte due unità negli uffici comunali di Canosa di Puglia . - spiega l'Assessore al personale- Sono l'e la ragioniera, a cui va il mio caloroso benvenuto e che sono entrate in servizio al termine di un concorso pubblico bandito da quasi due anni fa, i cui tempi si sono notevolmente allungati per via dell'emergenza pandemica. Entro la fine di quest'anno procederemo all'assunzione di altre 5 unità in sostituzione del personale andato in quiescenza che permetteranno una migliore riorganizzazione degli uffici comunali e di rispondere in maniera efficiente alle esigenze dei cittadini.Non solo dipendenti con mansioni amministrative. È in scadenza infatti l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione mediante il Centro per l'Impiego per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di 2 operatori manutentori che rafforzeranno l'organico del settore Lavori Pubblici e manutenzioni.La Giunta Comunale ha inoltre approvato l'apposito regolamento che permette di far rientrare in servizio, a titolo gratuito, dipendenti andati in pensione in possesso di qualificata esperienza professionale, che si siano distinti nel corso della propria carriera per impegno, professionalità e rispetto dell'etica lavorativa.Una soluzione che permetterà ad ex dipendenti di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze ai colleghi più giovani attuando una continuità dei procedimenti amministrativi trattati.E' in atto una profonda fase di riorganizzazione degli uffici comunali che si unisce allo sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informatiche per far fronte alla carenza di personale in seguito ai tanti pensionamenti legati a quota 100. - conclude- Abbiamo programmato di rinforzare la macchina comunale con nuove energie, motivate e preparate per potenziare settori strategici e migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti dal Comune."