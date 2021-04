Canosa: devastanti le gelate nei campi

"Le gelate dell' 8 e del 9 aprile 2021 sono state devastanti per l'agricoltura pugliese ed in particolare per alcuni prodotti da frutto." Ha esordito così il consigliere regionalenella sua dichiarazione a margine di quanto accaduto nei giorni scorsi - "Nel mio territorio, nella mia Canosa, nella piana di Loconia, hanno devastato e cancellato l'intero prossimo raccolto di pesche, percoche ed uva. Un dramma per i nostri agricoltori. La Regione deve intervenire tempestivamente. Domani in consiglio regionale- conclude- presenterò una mozione urgente confidando del sostegno di tutti i miei colleghi".Il crollo della colonnina di mercurio sottozero in primavera mette a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alte temperature in Puglia che hanno favorito il risveglio della vegetazione conE' quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effetti delle ondate di gelo con effetti devastanti sulle coltivazioni agricole per cui è stata attivata la richiesta di stato di calamità naturale. Nel barese per proteggere i raccolti sono stati addirittura accesi i falò notturni a Terlizzi per riscaldare i mandorli in fiore, mentre a Noci e Putignano è stata spruzzata acqua sui ciliegi per creare un velo protettivo contro il gelo ma le gelate non hanno risparmiato gli alberi in fiore e le piantine non protette nei vivai a Sammichele di Bari con un danno stimato sino ad ora del 40% sulle produzioni in campo.mentre è in corso di accertamento una stima del danno fino al 40% sulle ciliegie tardive come la Ferrovia, al pari dei seminativi che risultano compromessi al 30%, come gli alberi di cachi nel tarantino bruciati dal gelo. Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del gelo compromette la produzione di ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli ma anche patate, ortaggi, grano precoce, carciofi, quando fuori dal riposo invernale e, pertanto, più sensibili al gelo, anche la vite e l'ulivo.– precisa la, anche di decine di gradi, ma diventano particolarmente sensibili, una volta risvegliate, in fase di fioritura o dopo aver emesso le nuove foglioline. L'abbassamento della colonnina di mercurio per lungo tempo sotto lo zero – aggiunge– provoca danni gravissimi ma lo sbalzo termico ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra di ortaggi e di fiori, soprattutto se si considera che i prezzi del gasolio sono in continua crescita da novembre. Siamo di fronte in Puglia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 3 miliardi di euro in un decennio.