Canosa: Convocato il Consiglio Comunale

Si dà avviso che ilsi riunirà, nella Sala Consiliare, in seduta straordinaria e pubblica mediante diretta streaming, ied occorrendo in 2^ convocazione alle ore 19:00 di domenica 1 ottobre 2023 per discutere i seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:1. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale .185 del 17/08/2023 ad oggetto: "Approvazione VII Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000";2. Bilancio consolidato 2022 – Presa d'atto assenza obbligo di consolidamento;3. Addizionale all'Irpef anno 2024. Conferma Aliquota;4. Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023. Modifica 03.5. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n.296/2023 R.G. 303/2022;6. Riconoscimento debito fuori bilancio associazione Centro Antiviolenza "Riscoprirsi";7. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera A) D.Lgs. 267/2000, in favore di Banca Sistema Spa a seguito del decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023 R.G. n.148/2023;8. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs 267/2000, in favore di BFF Bank;9. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000, in favore della società Ecolife Srl a seguito delle ordinanze della Corte Suprema di Cassazione n.9369/2023 e n.9378/2023;10. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000, in favore degli eredi di Palmieri Giovanna a seguito di ordinanza della Corte di Appello di Bari – I Sezione Civile, n.3081 del 16.11.2021.Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Canosa di Puglia. Il link sarà attivo a inizio seduta.