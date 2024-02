Canosa: Buona la prima dell'Ensemble della Polizia Locale di Bari

Buona la prima dell'che si è esibita lo scorso 10 febbraio a Canosa di Puglia nell'ambito della festa patronale invernale in onore di San Sabino. Nella Basilica Concattedrale di San Sabino, con l'Ensemble della Polizia Locale di Bari diretta dalha partecipato il, diretto dalla professoressaed il sopranoLa direzione artistica del concerto è stata a cura del Commissario Superiorementre,ha presentato davanti ad un parterre di autorità ed un pubblico delle grandi occasioni che ha applaudito a più riprese. Un crescendo di emozioni con le celebri composizioni dell'di Giulio Caccini , di Charles Gounoud, di Pietro Mascagni, deldi Schubert, deldi Frank,di David Foster, e poi dall'di Leonard Cohen all'di John Lennon:"Un sogno sognato da soli è solo un sogno. Un sogno sognato assieme è una realtà". Non da meno, i braniedinterpretati dalche con gesti armoniosi attraverso le loro mani inguantate di bianco, hanno cantato in perfetta intesa ed integrazione. "In una società dove non si riesce a guardare oltre, dove ci si ferma a ciò che appare, senza cercare in ogni cosa il vero significato e si vive nella logica dell'egoismo e del proprio interesse, c'è sempre il bisogno di invertire la tendenza. Ritrovare i veri rapporti, aiutare gli altri e, nello stesso tempo, aiutarsi diventando 'esseri umani' cioè animali razionali=uomini." Due brani divenuti inni ai buoni sentimenti che hanno emozionato e commosso il pubblico presente nella Basilica Concattedrale di San Sabino.Per gli onori di casa ed i saluti sono intervenuti, tra gli altri:il sindaco di Canosa; l'assessore alla cultura,; l'assessore agli eventi,il presidente del Comitato Feste Patronali,; il presidente della Fondazione Archeologica Canosina,e il presidente della Fidapa Canosa,Nel corso della serata, è stato ringraziato ed omaggiato il Comandante della Polizia Locale di Bari, Dirigente Generale, tra i promotori del concerto dell'Il concerto ha allietato e arricchito di contenuti significativi l'evento conclusivo della festa patronale in onore di, uomo di dialogo e di pace tra l'Oriente e l'Occidente. La musica come ambasciatrice di pace, strumento privilegiato per trasmettere messaggi di armonia e fratellanza in questo periodo di guerre e divisioni che portano solo distruzione e morte.Foto a cura di